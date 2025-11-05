Fue la emoción': Junior H rompe el silencio tras polémica en Guadalajara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la polémica generada por su actuación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, el cantante Junior H ofreció disculpas públicas a sus seguidores y a las autoridades de Jalisco, tras ser señalado por interpretar canciones que presuntamente violan la ley local que prohíbe temas con apología del delito.
Durante su presentación, el artista interpretó temas como El Rey y fragmentos de otras canciones consideradas inapropiadas bajo el contexto de las nuevas disposiciones estatales. Esto derivó en rumores sobre un posible veto a futuras presentaciones del cantante en la entidad.
A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Junior H reconoció que su actuación fue producto de la emoción del momento:
“Durante mi pasada presentación en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, con la emoción y el impulso sobre el escenario, interpreté temas que en el contexto actual no son adecuados”, escribió el intérprete de Sad Boyz.
El cantante también aprovechó el mensaje para reafirmar que su música busca inspirar y conectar con las emociones de su público:
“Mi música nace del deseo de contar historias e inspirar a las nuevas generaciones. Me enfocaré más en canciones que hablen de amor y corazones rotos”, agregó.
Junior H solicitó el respaldo de las autoridades para poder cumplir con su próxima presentación en la entidad, programada para el 16 de noviembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, como parte de su gira México en Lágrimas $ad Boyz Tour 2025.
Finalmente, expresó su compromiso con el crecimiento artístico y personal:
“Seguiré aprendiendo y entregando siempre lo mejor, tanto en lo personal como en lo artístico”, concluyó.
