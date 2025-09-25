¿Fraude en La Casa de los Famosos? Redes acusan a Shiky

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La última gala de nominación en La Casa de los Famosos México desató una tormenta en redes sociales, donde miles de usuarios acusan un supuesto fraude orquestado por la producción para beneficiar a Shiky, uno de los concursantes más polémicos de la temporada.

El episodio presentó una jugada que dejó a todos los habitantes del Cuarto Noche nominados, excepto Mar Contreras, quien días antes obtuvo su pase dorado a la final. Aunque el show promovió el momento como una “jugada maestra”, el público no tardó en denunciar lo que consideran una evidente manipulación.

En esta ocasión, las sospechas se centraron en tres detalles: la ausencia de los característicos lentes de Shiky, su evidente nerviosismo y la coincidencia exacta de sus votos con las sugerencias emitidas por los panelistas durante la gala.