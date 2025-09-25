¿Fraude en La Casa de los Famosos? Redes acusan a Shiky

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La última gala de nominación en La Casa de los Famosos México desató una tormenta en redes sociales, donde miles de usuarios acusan un supuesto fraude orquestado por la producción para beneficiar a Shiky, uno de los concursantes más polémicos de la temporada.
El episodio presentó una jugada que dejó a todos los habitantes del Cuarto Noche nominados, excepto Mar Contreras, quien días antes obtuvo su pase dorado a la final. Aunque el show promovió el momento como una “jugada maestra”, el público no tardó en denunciar lo que consideran una evidente manipulación.
En esta ocasión, las sospechas se centraron en tres detalles: la ausencia de los característicos lentes de Shiky, su evidente nerviosismo y la coincidencia exacta de sus votos con las sugerencias emitidas por los panelistas durante la gala.
La teoría más compartida afirma que el concursante español habría tenido acceso a un monitor frente a él en el confesionario, lo cual explicaría su cambio de comportamiento. “Casualmente dejaron al final a Shiky para que los votos estuvieran asegurados”, señalaron en redes sociales, donde también se advierte un presunto favoritismo hacia la actriz Dalilah Polanco.
Mientras tanto, los seguidores aseguran que su mejor herramienta será el voto popular, convencidos de que el supuesto error ya condenó a Shiky: “Con esto ya firmó su salida”.
Aunque las acusaciones no han sido confirmadas y podrían deberse a la efervescencia natural de la recta final, el silencio de la producción solo alimenta las sospechas. En redes, el escrutinio hacia el programa es más intenso que nunca.
