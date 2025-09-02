Frankie Muniz confirma: Malcolm tendrá miniserie con 4 episodios y nuevos personajes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica comedia Malcolm el de en medio prepara su regreso a la televisión en formato de miniserie de 4 episodios, con el elenco original y la incorporación de nuevos personajes. Así lo confirmó Frankie Muniz en entrevista para el canal de YouTube Lightweights Podcast with Joe Vulpis.

El actor reveló que la producción, liderada por el creador Linwood Boomer y el director Ken Kwapis, busca conservar la esencia irreverente que caracterizó a la familia Wilkerson.

“Son solo 4 episodios. Originalmente se pensó en una película de dos horas, pero esta será una forma de abrir nuevamente ese mundo. Es difícil encajar 20 años de contenido en tan poco tiempo, pero creo que la gente estará muy contenta”, señaló Muniz.