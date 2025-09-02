Frankie Muniz confirma: Malcolm tendrá miniserie con 4 episodios y nuevos personajes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica comedia Malcolm el de en medio prepara su regreso a la televisión en formato de miniserie de 4 episodios, con el elenco original y la incorporación de nuevos personajes. Así lo confirmó Frankie Muniz en entrevista para el canal de YouTube Lightweights Podcast with Joe Vulpis.
El actor reveló que la producción, liderada por el creador Linwood Boomer y el director Ken Kwapis, busca conservar la esencia irreverente que caracterizó a la familia Wilkerson.
“Son solo 4 episodios. Originalmente se pensó en una película de dos horas, pero esta será una forma de abrir nuevamente ese mundo. Es difícil encajar 20 años de contenido en tan poco tiempo, pero creo que la gente estará muy contenta”, señaló Muniz.
La historia presentará a un Malcolm adulto, ahora con esposa e hija, que regresa al hogar familiar para celebrar el 40 aniversario de bodas de sus padres, Hal y Lois. Este reencuentro dará pie a una nueva serie de enredos y situaciones cómicas al estilo clásico de la serie.
El proyecto fue anunciado oficialmente en diciembre de 2024 como parte del 25 aniversario del estreno original (9 de enero del 2000).
Frankie Muniz (Malcolm) – 39 años
Bryan Cranston (Hal) – 69 años
Jane Kaczmarek (Lois) – 69 años
Justin Berfield (Reese) – 39 años
Christopher Masterson (Francis) – 45 años
Nuevos personajes, entre ellos Kelly, cuya existencia fue insinuada en el episodio final de la serie.
Aunque aún no se ha confirmado fecha exacta de estreno, la miniserie estará disponible a través de Disney+.
mrh