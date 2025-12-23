Frankenstein tendrá versión física con escenas eliminadas, confirma Guillermo del Toro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guillermo del Toro confirmó que Frankenstein contará con versión física para el hogar y que ésta incluirá escenas eliminadas, una noticia que entusiasmó a coleccionistas y seguidores del cine fantástico. Hasta el momento se desconoce cuándo llegará

La confirmación se dio a través de redes sociales, luego de que el cineasta respondiera a la petición de un fan sobre material no incluido en el corte estrenado. Del Toro fue claro al señalar que las escenas descartadas estarán disponibles en la edición física de la película.