Frankenstein tendrá versión física con escenas eliminadas, confirma Guillermo del Toro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guillermo del Toro confirmó que Frankenstein contará con versión física para el hogar y que ésta incluirá escenas eliminadas, una noticia que entusiasmó a coleccionistas y seguidores del cine fantástico. Hasta el momento se desconoce cuándo llegará
La confirmación se dio a través de redes sociales, luego de que el cineasta respondiera a la petición de un fan sobre material no incluido en el corte estrenado. Del Toro fue claro al señalar que las escenas descartadas estarán disponibles en la edición física de la película.
El proyecto es una adaptación del clásico literario Frankenstein y forma parte de una producción original de Netflix, lo que hace particularmente relevante el anuncio, ya que este tipo de lanzamientos no siempre reciben tratamiento en formatos físicos.
La promesa de contenido adicional y escenas inéditas refuerza el interés por esta versión extendida, que se perfila como una pieza clave para los seguidores de Guillermo del Toro y para quienes buscan preservar el cine más allá del streaming, en un mercado cada vez más dominado por lo digital.
