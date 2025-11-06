Frankenstein llega a Netflix el 7 de noviembre: checa la hora exacta del estreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro regresa con una nueva adaptación del clásico literario Frankenstein, una producción de corte gótico y artesanal que promete ser una de las cintas más personales de su carrera. La película se estrenará en cines seleccionados el 23 de octubre de 2025 y llegará a Netflix el 7 de noviembre, con un lanzamiento global simultáneo.
Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, esta versión busca ofrecer una mirada más humana, trágica y emocional del mito, con la marca distintiva del director tapatío: una combinación de atmósfera visual exquisita, narrativa profunda y sensibilidad autoral.
Tras su recorrido por salas seleccionadas en México, Frankenstein se estrenará exclusivamente en Netflix el 7 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. (hora del Centro de México).
Este lanzamiento representa una nueva colaboración entre Del Toro y el gigante del streaming, con quien ya trabajó en Pinocho (2022), cinta que ganó el Oscar a Mejor Película Animada.
Previo a su estreno global, el director presentó Frankenstein en una gala especial organizada por Netflix México, donde fue recibido con ovaciones por cientos de admiradores. Acompañado por Oscar Isaac y Jacob Elordi, Del Toro destacó que esta cinta representa uno de sus proyectos más íntimos y reflexivos.
La película también tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde fue elogiada por su diseño de producción, dirección fotográfica y su reinterpretación emocional del clásico de Mary Shelley.
De acuerdo con la agencia AP, Del Toro concibió Frankenstein como “una película hecha a mano de escala épica”, recurriendo a técnicas artesanales, escenarios físicos, vestuario de época y un estilo visual que mezcla lo romántico con lo macabro.
El equipo creativo que acompaña al director incluye:
Tamara Deverell – Diseño de producción
Kate Hawley – Vestuario
Dan Laustsen – Dirección de fotografía
Alexandre Desplat – Música original
En esta versión, Jacob Elordi interpreta a una criatura sensible, marcada por su tragedia y soledad. Por su parte, Oscar Isaac da vida a Víctor Frankenstein, un científico atormentado por el deseo de romper las barreras entre la vida y la muerte.
Oscar Isaac – Víctor Frankenstein
Jacob Elordi – La criatura
Mia Goth – Elizabeth Lavenza
Felix Kammerer – William Frankenstein
Lars Mikkelsen – Capitán Anderson
David Bradley – Hombre ciego
Charles Dance – Leopold Frankenstein
Christoph Waltz – Harkinson
Christian Convery – Víctor niño
