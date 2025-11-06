Frankenstein llega a Netflix el 7 de noviembre: checa la hora exacta del estreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro regresa con una nueva adaptación del clásico literario Frankenstein, una producción de corte gótico y artesanal que promete ser una de las cintas más personales de su carrera. La película se estrenará en cines seleccionados el 23 de octubre de 2025 y llegará a Netflix el 7 de noviembre, con un lanzamiento global simultáneo.

Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, esta versión busca ofrecer una mirada más humana, trágica y emocional del mito, con la marca distintiva del director tapatío: una combinación de atmósfera visual exquisita, narrativa profunda y sensibilidad autoral.

Tras su recorrido por salas seleccionadas en México, Frankenstein se estrenará exclusivamente en Netflix el 7 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. (hora del Centro de México).

Este lanzamiento representa una nueva colaboración entre Del Toro y el gigante del streaming, con quien ya trabajó en Pinocho (2022), cinta que ganó el Oscar a Mejor Película Animada.

Previo a su estreno global, el director presentó Frankenstein en una gala especial organizada por Netflix México, donde fue recibido con ovaciones por cientos de admiradores. Acompañado por Oscar Isaac y Jacob Elordi, Del Toro destacó que esta cinta representa uno de sus proyectos más íntimos y reflexivos.