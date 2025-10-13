Frankenstein de Guillermo del Toro se proyectará en 3 cines de Michoacán; ésta es la lista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Confirmado! La nueva película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, sí tendrá funciones exclusivas en Michoacán antes de su llegada a Netflix.

El esperado estreno en salas está programado para el 23 de octubre.

De acuerdo a la lista oficial difundida por Netflix, los cines seleccionados en Michoacán donde se proyectará esta versión de Frankenstein son:

-Cinelia Morelia

-Teatro Emperador Caltzontzin, en Pátzcuaro

-Cinemas Madero, en Morelia

La cinta, producida por Netflix, será proyectada en una selección limitada de salas de todo el país, como parte de una estrategia de lanzamiento previo a su llegada a la plataforma.