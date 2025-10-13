Frankenstein de Guillermo del Toro se proyectará en 3 cines de Michoacán; ésta es la lista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Confirmado! La nueva película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, sí tendrá funciones exclusivas en Michoacán antes de su llegada a Netflix.
El esperado estreno en salas está programado para el 23 de octubre.
De acuerdo a la lista oficial difundida por Netflix, los cines seleccionados en Michoacán donde se proyectará esta versión de Frankenstein son:
-Cinelia Morelia
-Teatro Emperador Caltzontzin, en Pátzcuaro
-Cinemas Madero, en Morelia
La cinta, producida por Netflix, será proyectada en una selección limitada de salas de todo el país, como parte de una estrategia de lanzamiento previo a su llegada a la plataforma.
En Michoacán, los cinéfilos tendrán la oportunidad de ver la película en pantalla grande antes que en streaming.
El filme promete una visión única del clásico de Mary Shelley, con el toque característico del cineasta tapatío, ganador del Oscar.
