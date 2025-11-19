Frankenstein de Guillermo del Toro rompe récord en Netflix con 62.9 millones de vistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La película Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, se ha consolidado como uno de los mayores fenómenos del año en Netflix, al alcanzar 62.9 millones de visualizaciones en solo 10 días, según cifras oficiales de la plataforma.

La cinta se estrenó el 7 de noviembre y en sus primeros tres días acumuló 29.1 millones de vistas, ocupando el puesto número 1 en la lista de películas en inglés en 72 países y entrando al Top 10 en 93 naciones.

En su segunda semana parcial, sumó 33.8 millones más, manteniéndose como la película número 1 a nivel global por segunda semana consecutiva. Con este ritmo, Frankenstein está en camino de ingresar al Top 10 histórico de películas más vistas en Netflix durante sus primeros 91 días.

A través de un comunicado, Guillermo del Toro expresó su gratitud por la respuesta del público:

“Ver a la gente abrazando Frankenstein de la manera en que yo lo he hecho durante más de 50 años es realmente significativo. He visto un torrente de amor, con muchos compartiendo sus revisiones repetidas, tanto en funciones agotadas en cines como ahora globalmente en Netflix”.