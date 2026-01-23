Frankenstein de Guillermo del Toro regresa a cines de México tras 9 nominaciones al Oscar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hablar de Guillermo del Toro es hablar de monstruos con alma, cine gótico y una profunda pasión por el cine clásico. El director tapatío vuelve a colocarse en el centro de la conversación cinematográfica gracias a Frankenstein, película que no solo conquistó a la crítica, sino también a la Academia.

Tras obtener nueve nominaciones a los Premios Oscar 2026, la cinta regresará a las salas de cine en México, confirmando que el interés por esta versión del icónico monstruo está más vigente que nunca.

A través de sus redes sociales, Cinemex anunció que Frankenstein volverá a proyectarse en sus complejos a partir del 5 de febrero, lo que permitirá a los espectadores disfrutarla como fue concebida: en pantalla grande, con sonido envolvente y en completa oscuridad.