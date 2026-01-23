Frankenstein de Guillermo del Toro regresa a cines de México tras 9 nominaciones al Oscar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hablar de Guillermo del Toro es hablar de monstruos con alma, cine gótico y una profunda pasión por el cine clásico. El director tapatío vuelve a colocarse en el centro de la conversación cinematográfica gracias a Frankenstein, película que no solo conquistó a la crítica, sino también a la Academia.
Tras obtener nueve nominaciones a los Premios Oscar 2026, la cinta regresará a las salas de cine en México, confirmando que el interés por esta versión del icónico monstruo está más vigente que nunca.
A través de sus redes sociales, Cinemex anunció que Frankenstein volverá a proyectarse en sus complejos a partir del 5 de febrero, lo que permitirá a los espectadores disfrutarla como fue concebida: en pantalla grande, con sonido envolvente y en completa oscuridad.
La cadena recomendó consultar la cartelera con anticipación, ya que no todas las salas ni ciudades contarán con funciones, y el reestreno podría tener exhibiciones limitadas, como suele ocurrir con este tipo de proyecciones especiales.
Aunque parte de la clásica novela de Mary Shelley, Frankenstein bajo la mirada de Guillermo del Toro se aleja del terror tradicional para centrarse en una historia profundamente humana, trágica y emocional.
La película sigue a Víctor Frankenstein, un científico brillante y ególatra que desafía a la muerte al crear vida a partir de restos humanos. El resultado es una criatura marcada por el rechazo, la soledad y el dolor, cuya tragedia nace más del abandono y la incomprensión que de su propia naturaleza.
En esta versión, Del Toro convierte al “monstruo” en un espejo de la sociedad: un ser sensible, vulnerable y condenado por el miedo a lo diferente, lo que transforma la historia en una reflexión sobre la responsabilidad, la identidad y las consecuencias de jugar a ser Dios.
El reconocimiento de la Academia coloca a Frankenstein como una de las grandes favoritas rumbo a la 98ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
Para quienes no puedan asistir al reestreno en salas, la película también se encuentra disponible en Netflix, plataforma que produjo la cinta, permitiendo que nuevos espectadores la descubran desde casa o que los fans la revisiten con una nueva mirada.
El regreso de Frankenstein a los cines no solo celebra sus nominaciones al Oscar, sino que reafirma el poder del cine de Guillermo del Toro: historias oscuras que, paradójicamente, están llenas de corazón.
mrh