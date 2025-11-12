Frankenstein: 8 películas para revivir al monstruo eterno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de dos siglos después de que Mary Shelley imaginara a su “moderno Prometeo”, Frankenstein sigue sin morir. O mejor dicho: no dejamos de revivirlo. Desde la tinta hasta la cinta, la criatura del doctor Victor Frankenstein se ha convertido en un espejo cinematográfico donde cada generación observa sus miedos, sus límites científicos, sus deseos y su soledad.
A lo largo de más de cien años de historia del cine, el mito ha mutado tantas veces como cuerpos ha ensamblado su creador. Estas películas demuestran que Frankenstein no es solo un clásico literario, sino un fenómeno cinematográfico en constante reinvención:
Frankenstein (1910): el origen cinematográfico
La primera adaptación, dirigida por J. Searle Dawley, dura apenas 16 minutos. Muda y alquímica, es una reliquia que da origen a toda la iconografía posterior.
La novia de Frankenstein (1935): poesía y horror romántico
Dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff, esta secuela es una joya del cine de terror. El monstruo no solo busca venganza, sino también amor. Gótica, irónica y visualmente refinada, esta versión aporta sensibilidad y profundidad inéditas al mito.
La maldición de Frankenstein (1957): ciencia, ambición y color
La Hammer Films trajo sangre, color y dramatismo con Peter Cushing como el doctor Frankenstein y Christopher Lee como la criatura. Aquí, el creador ya no se arrepiente; su ambición es voraz y sin ética. Un giro oscuro y pionero del horror moderno.
Carne para Frankenstein (1973): erotismo y crítica social
Dirigida por Paul Morrissey y producida por Andy Warhol, esta cinta en 3D mezcla terror, sátira y decadencia aristocrática. Visualmente excesiva, transgresora y fascinante, es una versión para valientes.
El jovencito Frankenstein (1974): el monstruo que hace reír
Mel Brooks convirtió al monstruo en comedia. Gene Wilder y Marty Feldman protagonizan esta parodia inteligente y entrañable, que rinde homenaje al cine clásico de terror sin dejar de hacernos reír a carcajadas.
The Rocky Horror Picture Show (1975): Frankenstein canta y baila
Este musical delirante convierte la creación en una fiesta queer. El doctor Frank-N-Furter no busca revivir cadáveres: quiere fabricar amantes. Glam, performance e identidad en una oda a la libertad.
Frankenweenie (2012): el regreso más tierno
Tim Burton reanimó a su cortometraje de 1984 para contar la historia de un niño que revive a su perro. Blanco y negro, stop motion y una emotividad profunda hacen de esta película una elegía moderna al amor perdido.
Frankenstein (2025): una criatura con alma mexicana
Y justo cuando parecía que el mito no podía reinventarse más, Guillermo del Toro presenta una cinta que lleva la criatura de Shelley a nuevas profundidades emocionales. Con un elenco de lujo (Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi), el director mexicano —nacido para esta historia— entrega una película exuberante, melancólica y rotundamente humana.
Pero lejos del monstruo torpe de otras versiones, esta criatura puede hablar, razonar y sufrir. Es una figura trágica, un reflejo del propio Victor y de la sociedad que lo rechaza.
RPO