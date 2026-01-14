Francia condecora a Gael García Bernal con la Orden de las Artes y las Letras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El talento mexicano vuelve a destacarse a nivel internacional. El actor, productor y director Gael García Bernal fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial, uno de los máximos reconocimientos otorgados por el Ministerio de Cultura de Francia.
La distinción fue entregada personalmente por la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, quien destacó el impacto artístico, ético y social del actor tapatío.
“Muy honrada de entregar al actor Gael García la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura. Reconocimos su extraordinario talento y su compromiso con valores que defiende: ética, libertad de creación, acceso a la cultura y cuidado del medio ambiente”, expresó la diplomática.
El gobierno francés reconoció en Gael no solo su trayectoria consolidada en el cine, sino también su compromiso con valores sociales y culturales que trascienden la pantalla, consolidándolo como una figura clave en la difusión de la cultura contemporánea a nivel internacional.
Creada en 1957, la Orden de las Artes y las Letras distingue a personalidades del mundo artístico cuya obra ha contribuido de forma notable al desarrollo y proyección de las artes. El grado de Oficial, otorgado a García Bernal, se reserva para trayectorias con un impacto sostenido en el ámbito cultural. Es el segundo de los tres niveles de esta condecoración: Caballero, Oficial y Comendador.
Nacido en Guadalajara en 1978, Gael García Bernal saltó a la fama con ‘Amores Perros’ (2000), dirigida por Alejandro González Iñárritu. Desde entonces, su filmografía incluye títulos emblemáticos como:
Y tu mamá también
El crimen del padre Amaro
Diarios de motocicleta
La mala educación
Babel
Además, su versatilidad lo ha llevado al cine internacional y a plataformas de streaming, siendo el primer actor mexicano en ganar un Globo de Oro por su papel en la serie Mozart in the Jungle.
Gael también ha destacado detrás de cámaras. En 2005 debutó como director con Déficit, y junto a Diego Luna fundó Canana Films, productora enfocada en proyectos con fuerte contenido social. De esta alianza surgió Ambulante, un festival itinerante de cine documental que lleva películas a comunidades marginadas de todo México.
Su compromiso con temas sociales y su visión ética del arte han hecho de García Bernal un referente del cine latinoamericano y global, reconocido tanto por la crítica como por instituciones culturales de todo el mundo.
