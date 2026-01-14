Francia condecora a Gael García Bernal con la Orden de las Artes y las Letras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El talento mexicano vuelve a destacarse a nivel internacional. El actor, productor y director Gael García Bernal fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial, uno de los máximos reconocimientos otorgados por el Ministerio de Cultura de Francia.

La distinción fue entregada personalmente por la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, quien destacó el impacto artístico, ético y social del actor tapatío.

“Muy honrada de entregar al actor Gael García la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura. Reconocimos su extraordinario talento y su compromiso con valores que defiende: ética, libertad de creación, acceso a la cultura y cuidado del medio ambiente”, expresó la diplomática.

El gobierno francés reconoció en Gael no solo su trayectoria consolidada en el cine, sino también su compromiso con valores sociales y culturales que trascienden la pantalla, consolidándolo como una figura clave en la difusión de la cultura contemporánea a nivel internacional.