¿Fracaso azul? ‘Avatar 3’ divide a la crítica y al público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una década y media después de revolucionar el cine con paisajes alucinantes y criaturas azules, James Cameron regresa con Avatar: Fire and Ash, la tercera entrega de su saga de ciencia ficción, que promete desatar pasiones, pero también decepciones. La cinta llega este viernes a salas de cine envuelta en una controversia crítica que amenaza con fracturar el legado de Pandora.

Con proyecciones de taquilla que oscilan entre los 110 y 130 millones de dólares para su primer fin de semana, según el sitio especializado Deadline, la cinta mantiene su ambición comercial intacta. Sin embargo, su puntuación en Rotten Tomatoes —un 69%, la más baja de la franquicia— y los comentarios lapidarios de varios críticos de renombre, pintan un panorama menos prometedor.