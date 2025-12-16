Entretenimiento

¿Fracaso azul? ‘Avatar 3’ divide a la crítica y al público

La tercera entrega de la saga ‘Avatar’ recibe las críticas más duras hasta ahora
A pesar del escepticismo, se espera que rompa récords de taquilla este fin de semana
A pesar del escepticismo, se espera que rompa récords de taquilla este fin de semana
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una década y media después de revolucionar el cine con paisajes alucinantes y criaturas azules, James Cameron regresa con Avatar: Fire and Ash, la tercera entrega de su saga de ciencia ficción, que promete desatar pasiones, pero también decepciones. La cinta llega este viernes a salas de cine envuelta en una controversia crítica que amenaza con fracturar el legado de Pandora.

Con proyecciones de taquilla que oscilan entre los 110 y 130 millones de dólares para su primer fin de semana, según el sitio especializado Deadline, la cinta mantiene su ambición comercial intacta. Sin embargo, su puntuación en Rotten Tomatoes —un 69%, la más baja de la franquicia— y los comentarios lapidarios de varios críticos de renombre, pintan un panorama menos prometedor.

“Más larga y peor que sus antecesoras”, dictó Nicholas Barber, de la BBC, quien le otorgó apenas una estrella de cinco. Peter Bradshaw, de The Guardian, fue más directo: “Un pedazo gigantesco y aburrido de tonterías”. Para David Ehrlich, de IndieWire, Fire and Ash representa el primer gran tropiezo de Cameron: “Es como ver a uno de los mayores exploradores del cine caminar en círculos durante tres horas”.

Las críticas coinciden en señalar un desarrollo argumental saturado, múltiples subtramas que diluyen el drama principal y un estilo visual que, aunque sigue siendo imponente, ya no sorprende como lo hizo en 2009. “La novedad de Pandora se ha desvanecido”, sentencia Barber.

No obstante, no todo es desastre. Owen Gleiberman, de Variety, defendió la cinta como “más audaz y concisa” que su predecesora, mientras que Bilge Ebiri, de Vulture, aseguró que es la entrega más “rica” de la saga. Para Matt Patches, de Polygon, la cinta representa una resistencia creativa frente a los contenidos generados por inteligencia artificial, destacando la meticulosa fisicalidad de los efectos visuales logrados por el equipo de Cameron.
Cameron, conocido por reinventar el cine visual desde Terminator hasta Titanic, parece enfrentarse por primera vez al peso de sus propias expectativas.
Te puede interesar:
¡Vuelve Avatar! Tráiler revela tribu de fuego en ‘Fire and Ash’
A pesar del escepticismo, se espera que rompa récords de taquilla este fin de semana

RPO

Avatar 3

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com