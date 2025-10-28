FOX One llega a Prime Video en México: todo sobre el nuevo servicio deportivo de FOX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- FOX sigue expandiendo su presencia en México, pero no el tradicional Fox Sports que conocemos desde hace años. La empresa, que recientemente apostó por el contenido deportivo en Tubi, ha decidido ir un paso más allá al adquirir Caliente TV para consolidarse como una opción real para los amantes del deporte en nuestro país.
Con la compra de Caliente TV, FOX dio el siguiente paso al presentar FOX One, la plataforma que reúne todo el contenido deportivo de la empresa. Después de su debut en Claro video, el servicio llega ahora a Prime Video, lo que genera un interesante dilema para los usuarios, ya que en el mismo ecosistema de Amazon se puede seguir contratando FOX Sports Premium, lo que probablemente causará confusión durante un tiempo más.
Para contratar FOX One a través de Prime Video, el costo es de 175 pesos al mes, que es el mismo precio que se cobra en Claro video. Sin embargo, en Prime Video también se requiere una suscripción activa de Amazon Prime, que puede pagarse de manera mensual o anual.
El proceso para contratar FOX One en Prime Video es sencillo:
Ingresa al apartado de “Suscripciones” dentro de Prime Video.
Selecciona FOX One.
El pago se cargará automáticamente a la tarjeta registrada en tu cuenta de Amazon, y la suscripción se renovará cada mes.
Es importante tener en cuenta que FOX One no ofrece un periodo de prueba gratuito, y el cobro se realiza en cuanto se activa la suscripción. El acceso tendrá una duración de 30 días.
FOX One promete un catálogo de más de 2,000 eventos deportivos en vivo al año, incluyendo deportes como fútbol, béisbol, automovilismo y mucho más. Entre los principales derechos que FOX One ofrece en México, se incluyen:
Fútbol:
Nueve equipos de la Liga MX
Premier League
UEFA Champions League y UEFA Youth League
CONCACAF Champions Cup, Caribbean Cup y Central American Cup
Emirates FA Cup
Ligue 1 de Francia
Coppa Italia y Supercoppa Italiana
Saudi Pro League y Saudi Super Cup
Fútbol Femenil:
Diez equipos de la Liga MX Femenil
Women’s Super League
Women’s League Cup
Arkema Première Ligue
Coupe de la Ligue
Serie A Femminile y Coppa Italia Femminile
Béisbol:
Liga Mexicana de Beisbol (LMB)
Liga Mexicana del Pacífico
Motorsport:
WRC, Formula E, MXGP, NASCAR México Series, WEC y Extreme H
Otras competencias:
United Football League (UFL)
Pro Padel League (PPL)
A pesar de que ambos servicios comparten el nombre FOX, FOX One y FOX Sports Premium son totalmente distintos.
FOX Sports Premium ofrece acceso a cuatro señales de televisión: FS1, FS2, FS3 y FS Premium, con programación de debates, noticias y derechos deportivos que han disminuido con el tiempo. Entre sus exclusivas más importantes están:
Europa League (compartida con ESPN)
UFC (que pasará a ser exclusiva de Paramount+ en 2026)
AEW (All Elite Wrestling)
Por su parte, FOX One concentra la nueva estrategia deportiva de FOX, con un catálogo mucho más amplio y un enfoque hacia derechos nacionales e internacionales, además de una integración directa con plataformas digitales como Claro video, Prime Video, y en el futuro Roku y TUBI, con contenido gratuito.
mrh