FOTOS: balean camión de Marco Flores y la Banda Jerez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Marco Flores y su agrupación La Jerez fueron víctimas de un intento de asalto la madrugada del pasado sábado, cuando regresaban de una presentación en Tlaxiaco, Oaxaca.

De acuerdo al periodista Moisés Casab, el camión en el que viajaban el intérprete y sus músicos fue atacado a balazos con la intención de obligarlos a detenerse. Sin embargo, el conductor del vehículo decidió continuar la marcha y cerró el paso al vehículo de los agresores, impidiendo que se concretara el ataque.

Durante el intento de asalto, varios impactos de bala alcanzaron las ventanillas y la carrocería del autobús. Tanto Marco Flores como sus músicos se lanzaron al piso del vehículo para evitar ser alcanzados por los proyectiles.

El hecho no pasó a mayores gracias a la pericia del chofer, quien resultó con una lesión menor tras ser rozado por una bala. Afortunadamente, no se reportan más personas heridas.

El saldo de este violento episodio se limitó a daños materiales en el autobús de la agrupación.

Aquí las fotos: