FOTOS: Así se vería Coco en live action… y debería ser en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales, la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán compartió una serie de imágenes que recrean cómo se vería la película Coco si fuera producida en versión live action.

Como era de esperarse, las fotografías están ambientadas en Santa Fe de la Laguna, comunidad purépecha que ha sido ampliamente reconocida como una de las inspiraciones clave para el universo visual de la famosa cinta de Disney Pixar.

La publicación, que generó reacciones emotivas y nostálgicas entre usuarios de redes, muestra escenas que evocan el colorido del Día de Muertos, las tradiciones michoacanas y la arquitectura típica de la región lacustre.

En el pie de foto, la dependencia estatal destacó: “La película de Coco si fuera grabada en Live Action, y por supuesto tendría que ser en Santa Fe de la Laguna en #Michoacán #ElAlmaDeMéxico”.