FOTO: Captan a Ana La Salvia en Japón a años alejada de la televisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lejos del ojo público desde hace tiempo, la actriz y conductora Ana La Salvia reapareció en redes sociales gracias a una publicación de la periodista Mónica Garza, quien compartió su emoción por coincidir con ella en un viaje a Japón.

La imagen, publicada recientemente, generó nostalgia entre los seguidores de ambas figuras, ya que Ana La Salvia es ampliamente recordada por su trayectoria en televisión mexicana, con destacadas participaciones en reality shows y telenovelas.

Entre sus apariciones más populares se encuentran programas como La Isla, Venga la Alegría, Siempre Tuya Acapulco, Destino y la exitosa telenovela Como en el Cine.

Aunque ha mantenido un perfil discreto en los últimos años, el reencuentro con Mónica Garza permitió a sus seguidores volver a verla en un contexto relajado, fuera de los foros de televisión.

La publicación ha sido bien recibida, despertando recuerdos y comentarios positivos entre quienes la siguen desde sus inicios.

"Qué gusto enorme y gran sorpresa coincidir en #Osaka con la querida y siempre guapísima @analasalviaoficial", escribió Mónica Garza y ésta es la foto: