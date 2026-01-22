Forza en Japón y Fable en PS5: Xbox abre 2026 con todo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fiel a la costumbre de abrir el año con fuerza, Xbox celebró este jueves su evento “Developer Direct 2026”, donde presentó avances clave de sus próximos lanzamientos, incluyendo Forza Horizon 6, Fable, y dos proyectos completamente nuevos: Beast of Reincarnation y Kiln.
Playground Games confirmó que la próxima entrega de su exitoso juego de conducción llegará el 19 de mayo para Xbox Series X|S y PC, con una versión para PS5 más adelante. Esta vez, los jugadores recorrerán las carreteras y ciudades de Japón, incluyendo un mapa completamente rediseñado y el más grande de la franquicia.
La propuesta principal cambia: ya no serás un piloto profesional, sino un turista que busca ganarse su lugar en el Forza Festival. Tokio será la joya de la corona, con un diseño “ambicioso y detallado” gracias a que el equipo viajó a Japón para realizar escaneos reales de paisajes, calles y sonidos.
Además, podrás personalizar tu finca y recibir visitas de tus amigos en línea, compartir autos, diseños y crear eventos. Playground apuesta por mejorar toda la experiencia multijugador y reforzar la comunidad de Forza.
Sí, los creadores de Pokémon cambiaron de rumbo. Tras seis años de desarrollo, Game Freak lanzará este verano Beast of Reincarnation, un RPG de acción ambientado en un mundo postapocalíptico en el año 4026.
La historia sigue a Emma, una guerrera con la capacidad de convertir su cabello en enredaderas, acompañada por su fiel lobo Koo. Ambos lucharán contra criaturas mutadas conocidas como Malefactos, en un intento por sellar la corrupción del mundo.
El juego llegará a Xbox Series, PS5 y PC, y estará disponible desde el primer día en Game Pass.
Otro de los anuncios destacados fue Kiln, un título del irreverente estudio Double Fine. Aquí, los jugadores crearán vasijas, objetos de cerámica y lucharán contra enemigos usando habilidades “arcillosas”.
El juego promete una experiencia creativa, intuitiva y divertida, como suele ser sello del estudio. Llegará en primavera a todas las plataformas actuales y estará en Game Pass desde su estreno.
El regreso de Fable ya tiene fecha: otoño de 2026, para Xbox Series, PC, y sí, también para PS5. La nueva entrega retoma su clásico sistema de moralidad, donde cada acción del jugador —buena, mala o intermedia— afectará el mundo de Albion.
Desde el inicio, el personaje vivirá una tragedia que marcará su destino. Podrás personalizar su apariencia, aprender hechizos, combatir, casarte, tener hijos o simplemente convertirte en una leyenda… o un villano.
Como detalle curioso: si derrotas a un gigante, su cadáver permanecerá en el mismo sitio el resto del juego, afectando el precio de las casas cercanas. Todo influye.
mrh