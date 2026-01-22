Forza en Japón y Fable en PS5: Xbox abre 2026 con todo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fiel a la costumbre de abrir el año con fuerza, Xbox celebró este jueves su evento “Developer Direct 2026”, donde presentó avances clave de sus próximos lanzamientos, incluyendo Forza Horizon 6, Fable, y dos proyectos completamente nuevos: Beast of Reincarnation y Kiln.

Forza Horizon 6: ahora en Japón

Playground Games confirmó que la próxima entrega de su exitoso juego de conducción llegará el 19 de mayo para Xbox Series X|S y PC, con una versión para PS5 más adelante. Esta vez, los jugadores recorrerán las carreteras y ciudades de Japón, incluyendo un mapa completamente rediseñado y el más grande de la franquicia.

La propuesta principal cambia: ya no serás un piloto profesional, sino un turista que busca ganarse su lugar en el Forza Festival. Tokio será la joya de la corona, con un diseño “ambicioso y detallado” gracias a que el equipo viajó a Japón para realizar escaneos reales de paisajes, calles y sonidos.