Fortnite anuncia show de Daft Punk

La leyenda electrónica Daft Punk está de regreso y esta vez, en una galaxia virtual muy cercana. El icónico dúo francés ha anunciado su llegada a Fortnite con una experiencia musical inmersiva que estará disponible a partir de este sábado 27 de septiembre, y promete ser una de las colaboraciones más ambiciosas del videojuego hasta la fecha.
Aunque los detalles oficiales aún no han sido confirmados por Epic Games ni por los artistas, se filtró en redes sociales un blog que revelaba lo que vendrá en esta experiencia interactiva.
Evento musical con 31 canciones icónicas de Daft Punk.
Posibilidad de remezclar pistas en Dream Chamber Studios.
Combate en la Robot Rock Arena, con armas de ondas sonoras.
Fiesta virtual en el Daft Club, inspirada en la cultura electrónica.
Un paquete exclusivo que incluye cascos GM08 + TB3, atuendos en estilo Fortnite y LEGO, instrumentos virtuales y más.
Muebles inspirados en Daft Punk, creados por Hervet Manufacturier, distribuidos en distintas zonas del juego.
Aunque se desconoce si habrá un concierto interactivo como los que ha presentado el juego en el pasado, todo apunta a que esta experiencia será una celebración integral de la trayectoria del dúo, que anunció su separación en 2021.
Con más de 400 millones de jugadores registrados en todo el mundo, la exposición para los artistas es monumental. Y para los fans de Daft Punk —especialmente quienes crecieron escuchando “One More Time” o “Harder, Better, Faster, Stronger”— esta será una oportunidad única de vivir su música como nunca antes.
