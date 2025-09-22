Fortnite anuncia show de Daft Punk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La leyenda electrónica Daft Punk está de regreso y esta vez, en una galaxia virtual muy cercana. El icónico dúo francés ha anunciado su llegada a Fortnite con una experiencia musical inmersiva que estará disponible a partir de este sábado 27 de septiembre, y promete ser una de las colaboraciones más ambiciosas del videojuego hasta la fecha.

Aunque los detalles oficiales aún no han sido confirmados por Epic Games ni por los artistas, se filtró en redes sociales un blog que revelaba lo que vendrá en esta experiencia interactiva.