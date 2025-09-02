Foo Fighters, Keane y Phoenix encabezan el Corona Capital Sessions 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el éxito de sus ediciones en la Ciudad de México, el festival Corona Capital amplía su propuesta con el Corona Capital Sessions 2025, una serie de conciertos que se celebrarán en Guadalajara, Mérida y Monterrey con artistas internacionales de primer nivel.

De acuerdo con Ocesa, organizadora del evento, cada ciudad tendrá un cartel diferente, diseñado para ofrecer experiencias únicas en el mes de noviembre.

6 de noviembre – Estadio 3 de Marzo, Guadalajara: Keane, Phoenix y The Kooks.

8 de noviembre – Estadio Carlos Iturralde, Mérida: Keane, Phoenix y Passion Pit.

12 de noviembre – Estadio Banorte, Monterrey: Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth.

Con esta nueva propuesta, el festival busca diversificar géneros musicales. Mientras Guadalajara vibrará con el rock británico, Mérida tendrá un ambiente indie y Monterrey recibirá sonidos más potentes encabezados por los Foo Fighters.