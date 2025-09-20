Flor Rubio arremete contra parodia de ‘La Cotorrisa’: ‘patético y grosero’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conflicto que inició la semana pasada entre Susana Zabaleta, Ricardo Peralta y periodistas de espectáculos escaló nuevamente, ahora con la participación de los conductores de La Cotorrisa, quienes lanzaron una parodia que dividió opiniones.

La controversia comenzó cuando reporteros interceptaron a Zabaleta en el aeropuerto de la Ciudad de México para cuestionarla sobre un incidente previo. Sin embargo, fueron sorprendidos por integrantes del equipo de Ricardo Peralta, quienes enviaron a sus propios colaboradores a increpar a los medios que montaban guardia en la terminal aérea.

El episodio detonó críticas en programas como "Sale el sol y De Primera Mano", donde se evidenció que uno de los supuestos reporteros trabajaba directamente con Ricardo, pareja de Zabaleta.