Flor Rubio arremete contra parodia de ‘La Cotorrisa’: ‘patético y grosero’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conflicto que inició la semana pasada entre Susana Zabaleta, Ricardo Peralta y periodistas de espectáculos escaló nuevamente, ahora con la participación de los conductores de La Cotorrisa, quienes lanzaron una parodia que dividió opiniones.
La controversia comenzó cuando reporteros interceptaron a Zabaleta en el aeropuerto de la Ciudad de México para cuestionarla sobre un incidente previo. Sin embargo, fueron sorprendidos por integrantes del equipo de Ricardo Peralta, quienes enviaron a sus propios colaboradores a increpar a los medios que montaban guardia en la terminal aérea.
El episodio detonó críticas en programas como "Sale el sol y De Primera Mano", donde se evidenció que uno de los supuestos reporteros trabajaba directamente con Ricardo, pareja de Zabaleta.
En Venga la alegría, la periodista Flor Rubio denunció que las preguntas hechas por el colaborador fueron humillantes, mientras su compañero Ricardo Casares consideró que se trató de un recurso humorístico.
Molesta, Rubio reaccionó también en su canal digital a la parodia que hicieron de ella y de colegas como Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado. La calificó como “ridícula, patética y grosera”, y aseguró que los conductores de La Cotorrisa, Ricardo Pérez y Slobotzky, “no son conocidos en los medios tradicionales”.
Mientras las críticas crecían en medios convencionales, el sketch publicado el martes en YouTube superó el millón de reproducciones en menos de una semana.
La parodia, que se burla de la dinámica de los programas de espectáculos, fue ampliamente celebrada por los seguidores del podcast, considerado uno de los más vistos en México, lo que evidencia la brecha de percepciones entre audiencias digitales y medios tradicionales.
