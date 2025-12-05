Final de Stranger Things 5 durará más de 2 horas y podría proyectarse en cines

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El final de Stranger Things 5 será un evento digno de la pantalla grande. Netflix confirmó que el episodio final tendrá una duración de 2 horas con 5 minutos, lo que lo convierte en el segundo capítulo más largo de toda la serie.

De esta manera, la exitosa producción de los hermanos Duffer se despedirá por todo lo alto, consolidando su lugar como uno de los proyectos más influyentes en la historia de la plataforma de streaming.

Final de temporada... y de saga

Aunque será presentado como un episodio especial, el formato y la duración hacen que el capítulo se perciba prácticamente como una película independiente. La estrategia forma parte de un cierre planeado con gran expectativa por los fans, luego de que la quinta temporada fuera dividida en tres partes, dejando el último episodio como pieza central del desenlace.

Netflix planea llevar el final a cines... pero solo en EE.UU.

Una de las razones para extender la duración del episodio es que Netflix proyectará el capítulo en cines seleccionados de Estados Unidos, aunque por ahora no hay confirmación para otros países.

La decisión responde al deseo de ofrecer una experiencia cinematográfica completa, por lo que el episodio contará con mayor calidad visual y sonora, ideal para salas con tecnología de alta definición.

Aunque es poco probable que llegue a cines en México, fanáticos en redes ya piden que cadenas como Cinépolis o Cinemex consideren incluir el episodio especial en sus carteleras, dada la enorme popularidad de la serie en el país.