Filtran video previo al arresto de Nick Reiner, sospecho del asesinato de sus padres

Este miércoles, el caso dio un giro más escalofriante cuando Nick Reiner compareció ante el tribunal de Los Ángeles. Acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con la agravante de múltiples víctimas, además de un cargo por usar un cuchillo como arma letal, Reiner fue presentado en la corte con lo que parecía un chaleco antisuicidio. Durante una breve comparecencia, donde no se declaró culpable, el acusado renunció a su derecho a una lectura rápida de cargos, limitándose a responder con un frío “Sí, su señoría” cuando se le solicitó confirmar su renuncia. Se ordenó su detención sin derecho a fianza y su próxima audiencia fue fijada para el 7 de enero.

El fiscal de distrito, Nathan Hochman, no tardó en señalar las posibles consecuencias legales que enfrentará Nick Reiner. De ser hallado culpable, podría enfrentar la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o incluso la temida pena de muerte. Por su parte, el abogado defensor de Reiner, Alan Jackson, instó al público a mantener la calma, advirtiendo que el caso presenta "asuntos muy complejos y graves", mientras la fiscalía estudia la viabilidad de solicitar la pena capital.

La comunidad de Hollywood sigue consternada por el trágico desenlace que envuelve a una de las familias más conocidas del cine, mientras la justicia comienza su curso en un caso que promete seguir haciendo titulares por su naturaleza escalofriante y las interrogantes que deja.

mrh