Filtran tráiler de Avengers: Doomsday; personaje clave regresaría [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios en redes sociales han comenzado a viralizar un supuesto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday, la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), en el que se revelaría el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, es decir, el Capitán América.

En el clip, que dura apenas unos segundos, se muestra al personaje de Robert Downey Jr., quien ahora interpretaría a Dr. Doom, llegando a una casa donde es recibido por Steve Rogers. La escena sugiere que el Capitán América vive en una línea alterna del tiempo, acompañado por Peggy Carter, y aparece sosteniendo a un niño, presumiblemente su hijo.

El supuesto avance termina con la pantalla en negro y la leyenda: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”, lo que ha generado revuelo entre los fanáticos que creían cerrada la etapa de Chris Evans en el MCU tras Avengers: Endgame (2019).