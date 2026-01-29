Filtran primeras imágenes de los Beatles en su biopic

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las primeras imágenes de los actores que interpretarán a los Beatles en la próxima serie de películas de Sony han sido filtradas, desatando la curiosidad de los fanáticos. Joseph Quinn será George Harrison, Barry Keoghan dará vida a Ringo Starr, Harris Dickinson interpretará a John Lennon y Paul Mescal será Paul McCartney.

El proyecto, titulado The Beatles – A Four-Film Cinematic Event y dirigido por Sam Mendes, se estrenará en abril de 2028. Como parte de una estrategia de marketing innovadora, Sony distribuyó postales exclusivas en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA), donde los estudiantes podían encontrarlas y compartir la emoción en redes sociales.