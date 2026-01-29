Filtran primeras imágenes de los Beatles en su biopic

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las primeras imágenes de los actores que interpretarán a los Beatles en la próxima serie de películas de Sony han sido filtradas, desatando la curiosidad de los fanáticos. Joseph Quinn será George Harrison, Barry Keoghan dará vida a Ringo Starr, Harris Dickinson interpretará a John Lennon y Paul Mescal será Paul McCartney.
El proyecto, titulado The Beatles – A Four-Film Cinematic Event y dirigido por Sam Mendes, se estrenará en abril de 2028. Como parte de una estrategia de marketing innovadora, Sony distribuyó postales exclusivas en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA), donde los estudiantes podían encontrarlas y compartir la emoción en redes sociales.
El elenco se complementa con Saoirse Ronan como Linda McCartney, James Norton como Brian Epstein, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, Harry Lloyd como George Martin y Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey.
“Estamos haciendo no solo una, sino cuatro películas sobre los Beatles, lo que permitirá comprenderlos más a fondo”, declaró Mendes en la CinemaCon del año pasado. Según Tom Rothman, director de cine de Sony, la iniciativa combina “una idea audaz con una estrategia de lanzamiento audaz”, respaldada por Apple Corps, la discográfica del grupo.
Las películas llegan en un momento en que Hollywood apuesta por biopics musicales, siguiendo casos recientes como Springsteen: Deliver Me From Nowhere y la película sobre Michael Jackson de Lionsgate, programada para abril.
