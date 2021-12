Filtran primer minuto de Spider-Man: No Way Home

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Faltan cinco días para el estreno de Spider-Man: No Way Home, una de las películas más esperadas del año y aunque Sony y Marvel Studios han sido herméticos con la trama y reparto, las supuestas filtraciones y rumores sobre el posible regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield han sido la constante.

Y ahora todo parecer indicar que sí tendremos a los tres hombres araña reunidos en esta película.

Hasta el momento sólo se han estrenado un par de tráilers de esta tercera entrega de la saga, pero en ellos hemos podido darnos una idea de lo que tratará: un desajuste en la línea temporal luego de que quede al descubierto quién es Spider-Man, por lo que Peter Parker le pide ayuda al Dr. Strange para revertirlo.

Esto provoca la apertura de varias realidades que en algún punto convergen, y aparecen villanos conocidos de las películas anteriores de Spider-Man, como el Duende Verde, el Doctor Octopus, Electro, Sandman y Lagarto.

Justamente esta situación ha dado pie a que las especulaciones de que también aparecerán Holland y Maguire.

Sin embargo, ahora se ha filtrado el primer minuto de “Spider-Man: No way home”, aunque en realidad no se trata de contenido ilegal, sino que la escena inicial fue presentada la madrugada de este viernes en el programa Late Night with Seth Meyers.

En el video se puede apreciar que comenzará exactamente en donde terminó Spider-Man: Far From Home, es decir, cuando Mysterio supuestamente es asesinado por el Hombre Araña y éste antes de morir revela en una grabación que Peter Parker está debajo del traje del superhéroe arácnido.

Pues bien, es entonces cuando Spider-Man queda expuesto ahora que todos saben quién es y baja de inmediato para encontrarse con MJ, a quien abraza para huir de la multitud que comienza a acorralarlo. Esa es la escena inicial de No Way Home, que dura alrededor de un minuto.

Spider-Man: No way home tiene conexión con con Hawkeye, la serie más reciente del UCM en la plataforma de Disney Plus protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld.