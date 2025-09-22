Filtran posibles diseños de personajes en “Avengers: Doomsday”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) vuelve a desatar euforia entre los fanáticos luego de que se filtrara una imagen promocional de Avengers: Doomsday, cinta que se perfila como uno de los eventos cinematográficos más grandes de la historia reciente.

La revelación se dio a través de la cuenta de Instagram de la maquilladora Giovanna Ponci, quien compartió una imagen de los personajes antes de volver privada su cuenta. El vistazo fue retomado por el portal especializado Comic Book y ha circulado ampliamente en redes sociales.

En la imagen se pueden apreciar figuras clave del UCM como Thor, Ant-Man y el nuevo Capitán América, interpretado por Anthony Mackie. Sin embargo, la sorpresa mayor fue la aparición de Doctor Doom, encarnado por Robert Downey Jr., lo que representa un giro inesperado para los seguidores del actor que previamente dio vida a Iron Man.