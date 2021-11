Filtran mensajes que probarían que a Octavio Ocaña sí le disparó la policía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El caso de la muerte del actor Octavio Ocaña sigue dando de qué hablar y es que a pesar de que las investigaciones periciales ya finalizaron, sigue surgiendo nueva información y pruebas que contradicen la versión oficial.

La Fiscalía del Estado de México informó que el actor habría emprendido la huida luego de ser detenido: por lo que empezó una persecución que terminó en el fatal accidente. Sin embargo, negaron que durante el seguimiento los oficiales hayan disparado contra el actor.

Ahora, el programa Chisme No Like, reveló varios mensajes en los que desmiente la versión oficial y confirmarían que Octavio no sólo fue perseguido, sino que además habría recibido varios tiros por parte de los policías municipales.

En los textos, que fueron enviados desde el interior de la camioneta y por los dos acompañantes de Ocaña, se puede leer que ninguno tenía idea del por qué lo seguían y que abrieron fuego en su contra: “Vengo con el Jonhy y Octavio, no traemos nada, solo venimos echando chela ¿Qué hacemos? Nos vienen disparando”, dice uno de ellos

La persona a quien le mandó el texto le responde que baje de la camioneta y se escondan en un local, pero ya no recibió respuesta.