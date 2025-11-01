Filtran fotos de "Diddy" en la cárcel y luce irreconocible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rapero Sean “Diddy” Combs, de 55 años, fue visto por primera vez tras las rejas desde su detención en 2024. La imagen fue publicada en exclusiva por el portal TMZ, y muestra al fundador de Bad Boy Records caminando en el patio del Instituto Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey.

Con barba gris, cabello desaliñado, gorro y sudadera, el productor musical fue captado durante su hora de recreo, luciendo una apariencia que muchos de sus seguidores han calificado como “irreconocible” y “visiblemente envejecida”.

Sean Combs cumple una condena de 50 meses de prisión por dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución. Aunque fue absuelto de los cargos más graves —tráfico sexual y extorsión—, el juez determinó que sus actos provocaron “daños irreparables” a dos víctimas, por lo que también le impuso una multa de 500 mil dólares.

La sentencia fue emitida por el juez Arun Subramanian, quien durante la audiencia reconoció el remordimiento del artista, aunque subrayó que su comportamiento tuvo consecuencias graves. “Esta no es una cadena perpetua. Tiene la oportunidad de cambiar”, le dijo el juez.