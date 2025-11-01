Filtran fotos de "Diddy" en la cárcel y luce irreconocible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rapero Sean “Diddy” Combs, de 55 años, fue visto por primera vez tras las rejas desde su detención en 2024. La imagen fue publicada en exclusiva por el portal TMZ, y muestra al fundador de Bad Boy Records caminando en el patio del Instituto Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey.
Con barba gris, cabello desaliñado, gorro y sudadera, el productor musical fue captado durante su hora de recreo, luciendo una apariencia que muchos de sus seguidores han calificado como “irreconocible” y “visiblemente envejecida”.
Sean Combs cumple una condena de 50 meses de prisión por dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución. Aunque fue absuelto de los cargos más graves —tráfico sexual y extorsión—, el juez determinó que sus actos provocaron “daños irreparables” a dos víctimas, por lo que también le impuso una multa de 500 mil dólares.
La sentencia fue emitida por el juez Arun Subramanian, quien durante la audiencia reconoció el remordimiento del artista, aunque subrayó que su comportamiento tuvo consecuencias graves. “Esta no es una cadena perpetua. Tiene la oportunidad de cambiar”, le dijo el juez.
El traslado de Combs al penal de Fort Dix fue solicitado por sus abogados, quienes argumentaron que el músico necesitaba un entorno de baja seguridad con un programa de tratamiento contra las adicciones, que también le permitiría recibir visitas familiares con mayor frecuencia.
Fuentes cercanas al caso informaron que Diddy ya trabaja en el área de lavandería del centro penitenciario como parte de su proceso de reinserción.
Además, su defensa busca que el rapero se integre formalmente al programa residencial de rehabilitación, lo que podría reducir su condena si cumple con los requisitos establecidos. La fecha oficial de liberación está programada para el 8 de mayo de 2028, aunque existe la posibilidad de que salga antes por buena conducta.
Durante la audiencia de sentencia, Sean Combs expresó su remordimiento con lágrimas ante el juez y su familia. A través de una carta, manifestó haber tenido un “reinicio espiritual” en prisión y su intención de continuar una vida libre de drogas y violencia.
La filtración de su imagen desde el interior del penal ha provocado diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos lo ven como un símbolo de redención, otros lo perciben como el reflejo de la caída de una figura emblemática del hip-hop.
mrh