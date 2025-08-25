Figuras de El Chavo del 8 llegan a Vualá
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como un rumor ya es oficial: las figuras de colección inspiradas en El Chavo del 8 estarán disponibles en la marca de productos Vualá, para alegría de los seguidores de la icónica serie mexicana.
En redes sociales se confirmó que los diseños incluyen a personajes entrañables como El Chavo, La Chilindrina, Don Ramón, Quico, entre otros.
La colección busca rendir homenaje al universo creado por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, cuya serie marcó a generaciones en México y Latinoamérica.
Este día la colección fue presentada a los medios y creadores de contenido, que mostraron cómo se ve lo nuevo de Gamesa:
Las piezas prometen ser de alta demanda entre coleccionistas, nostálgicos y fanáticos, quienes ahora podrán tener en sus manos a los personajes más queridos de la vecindad.
RYE-