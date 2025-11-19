FGR aclara que Christian Nodal no ha sido exonerado; el proceso sigue abierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que el proceso penal en contra del cantante Christian Nodal sigue abierto y que no ha sido exonerado, como se difundió en algunos medios tras la última audiencia judicial.
La aclaración se dio a conocer mediante el comunicado oficial FGR 764/25, emitido este 19 de noviembre desde la Ciudad de México, en el cual se explica que el caso judicial está condicionado a otro proceso civil en curso.
“La Jueza no exoneró ni a Christian 'N', ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”, se lee en el comunicado.
De acuerdo con la FGR, la denuncia en su contra fue presentada por una disquera, quien lo acusa —junto a su familia— de haber cedido derechos de autor que ya no les pertenecían, para posteriormente ostentarse como dueños de dichas obras.
Por ello, la autoridad federal reiteró que “el procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. Y tanto Christian 'N', como los denunciantes, pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto”.
Este pronunciamiento surge tras la audiencia celebrada el pasado miércoles, donde una jueza determinó que no había elementos suficientes para vincular a proceso penal al intérprete de “Botella tras botella”, aunque no descartó continuar con el caso una vez concluido el juicio civil.
