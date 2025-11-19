FGR aclara que Christian Nodal no ha sido exonerado; el proceso sigue abierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que el proceso penal en contra del cantante Christian Nodal sigue abierto y que no ha sido exonerado, como se difundió en algunos medios tras la última audiencia judicial.

La aclaración se dio a conocer mediante el comunicado oficial FGR 764/25, emitido este 19 de noviembre desde la Ciudad de México, en el cual se explica que el caso judicial está condicionado a otro proceso civil en curso.

“La Jueza no exoneró ni a Christian 'N', ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con la FGR, la denuncia en su contra fue presentada por una disquera, quien lo acusa —junto a su familia— de haber cedido derechos de autor que ya no les pertenecían, para posteriormente ostentarse como dueños de dichas obras.