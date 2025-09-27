Entretenimiento

‘Femme Fatale’: lo nuevo de Mon Laferte con grandes colaboraciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante chilena Mon Laferte anunció el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Femme Fatale”, que estará disponible el próximo 24 de octubre.

La artista reveló además el tracklist del disco, en el que se incluyen 14 canciones y varias colaboraciones destacadas.

Entre ellas resalta “My One and Only Love”, tema en el que participa junto a las reconocidas mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada, un encuentro musical que promete ser uno de los momentos más esperados del material.

El disco también incluye canciones como “Esto es amor” con Conociendo Rusia, “La Tirana” con Nathy Peluso y “Hasta que nos despierte la soledad” con Tiago Iorc.

A través de esta producción, Laferte explora géneros y emociones que consolidan su estilo como una de las voces más versátiles de la música en español.

