Felicia Mercado es vista con actor 44 años menor; él confirma atracción y no descarta romance

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nombre de Felicia Mercado ha vuelto a acaparar titulares, no por un nuevo proyecto televisivo, sino por una posible relación sentimental con un joven actor 44 años menor que ella: Brandon Zariñan, de 21 años.

Ambos fueron vistos saliendo juntos de un restaurante en la Ciudad de México, según publicó la revista TVNotas, que también compartió imágenes del encuentro. Aunque en las fotografías no se muestran muestras claras de afecto, fue el propio Zariñan quien confirmó que existe una atracción recíproca.