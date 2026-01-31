Febrero llega cargado de estrenos en HBO Max, Disney+, Prime Video y Apple TV+

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mes de febrero de 2026 viene cargado de estrenos en las principales plataformas de streaming. HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Apple TV+ renuevan sus catálogos con títulos que abarcan desde series históricas hasta conciertos, documentales y transmisiones deportivas.

HBO Max: drama, historia y documentales de impacto

Uno de los lanzamientos más esperados es la segunda y última temporada de “Como agua para el chocolate”, que retoma la historia de Tita y Pedro en un México en transformación. También debuta “Portobello”, una serie inspirada en el caso del presentador Enzo Tortora.

Entre los documentales destacados están “Sobrevivir al Paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová” y “Murder in Glitterball City”. Además, el canal transmitirá los Premios Grammy el 1 de febrero.

Películas destacadas:

Spider-man: De regreso a casa – 4 de febrero

Megan 2.0 – 6 de febrero

Series destacadas:

Dona Beja, Más que rivales, Red Eye (T2) y Banksters

Prime Video: música, crimen y futbol mexicano

Amazon Prime Video inicia febrero con la biopic musical “Back to Black”, centrada en la vida de Amy Winehouse, y “Paul McCartney: Hombre a la fuga”, que retrata la vida del ex Beatle tras la separación de la banda.

También se estrenará “Detective Alex Cross”, basada en los libros de James Patterson, y regresa el reality LOL: Last One Laughing México. En cuanto a deporte, transmitirá varios partidos clave del torneo Clausura 2026, incluidos Clásicos entre Chivas y América.

Películas destacadas:

La Máquina: The Smashing Machine – 20 de febrero

Profesión Peligro – 26 de febrero

Noche de paz, noche de horror – 21 de febrero

Eventos deportivos:

Chivas vs León – 1 de febrero

Chivas vs América – 14 de febrero

Chivas vs América Femenil – 22 de febrero

Disney+: nostalgia, documentales y regresos esperados

Disney+ apuesta por un calendario equilibrado entre nostalgia y novedades. Destaca el regreso de “Scrubs” (temporada 10) y el lanzamiento de “The Artful Dodger (T2)” y “Paradise (T2)”.

En contenido original, se incluye el documental “La reina del ajedrez” y la serie “We Call It Imagineering”. También continúa el estreno semanal de episodios de “The Beauty”.

Películas destacadas:

Ella McCay – 5 de febrero

Soy Gordon Ramsay – 18 de febrero

Pavana – 20 de febrero

Apple TV+: menos títulos, mayor impacto

La plataforma de Apple se mantiene en su línea de estrenos selectivos con grandes nombres. Su gran apuesta es la película “Eternidad”, protagonizada por Elizabeth Olsen y Miles Teller, en colaboración con A24.

Además, regresan “Lo último que me dijo” (T2) y “Monarch: Legado de monstruos”, con nuevos episodios ambientados en la Isla Calavera.

Estrenos clave:

Eternidad – 13 de febrero

Monarch (T2) – 27 de febrero

mrh