¿Fans reales o creados por IA? Polémica en video de Will Smith

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video promocional de la gira “Based on a True Story” del actor y cantante Will Smith ha provocado controversia internacional tras acusaciones de que algunas de sus imágenes fueron generadas con inteligencia artificial (IA), lo que ha encendido un debate sobre la autenticidad en los espectáculos en vivo.

La publicación, difundida en redes sociales y plataformas digitales, muestra una serie de escenas vibrantes: multitudes entusiastas, carteles con mensajes de amor al artista y momentos emotivos captados en lo que aparentan ser conciertos pasados. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los fans comenzaran a notar detalles inquietantes.

Rostros duplicados, movimientos sincronizados de forma poco natural y una iluminación homogénea en todo el público despertaron sospechas entre los internautas. Varios usuarios señalaron que las imágenes parecían más producto de un generador de IA que de una cámara de concierto real.