Fans escuchan desde afuera a Luis Miguel en su gran regreso a México [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luis Miguel finalmente regresó a los escenarios de México, y es que por la noche del martes tuvo su primera presentación en Monterrey, Nuevo León, como parte de su tour 2023.

Con lleno total, El Sol deleitó a los miles de asistentes con sus éxitos como "Será que no me amas", "Amor, amor, amor" y "Culpable o no", sólo por mencionar algunos, en el estadio Banorte.