Fans de Aarón Mercury intimidan a seguidora por polémica pregunta

Durante la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, una dinámica con preguntas del público desencadenó una fuerte controversia que ahora trasciende la pantalla y se traslada a las redes sociales.
La polémica comenzó cuando la producción eligió una pregunta dirigida a Aarón Mercury, la cual planteaba un escenario hipotético sobre cómo reaccionaría si su madre, Nancy González, recibiera los mismos comentarios que él le ha hecho a la actriz Dalílah Polanco dentro del reality.
Sin embargo, lo que parecía un momento incómodo más dentro del reality se convirtió en un foco de tensión digital. La joven que formuló la pregunta publicó un video en TikTok en el que aseguró estar recibiendo presuntas amenazas de seguidoras del influencer.
La usuaria explicó que nunca atacó directamente a la madre del creador de contenido, sino que buscó evidenciar una actitud que calificó como “pasivo-agresiva” hacia otros participantes. “No me metí con la mamá de Aarón, solo puse un ejemplo hipotético”, subrayó.
La joven añadió que cualquier intimidación o acoso recibido en sus redes sociales será denunciado formalmente, y responsabilizó directamente a Aarón Hernández González —nombre real de Mercury— en caso de que ocurra alguna agresión.
