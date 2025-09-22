Fans de Aarón Mercury intimidan a seguidora por polémica pregunta

Sin embargo, lo que parecía un momento incómodo más dentro del reality se convirtió en un foco de tensión digital. La joven que formuló la pregunta publicó un video en TikTok en el que aseguró estar recibiendo presuntas amenazas de seguidoras del influencer.

La usuaria explicó que nunca atacó directamente a la madre del creador de contenido, sino que buscó evidenciar una actitud que calificó como “pasivo-agresiva” hacia otros participantes. “No me metí con la mamá de Aarón, solo puse un ejemplo hipotético”, subrayó.

La joven añadió que cualquier intimidación o acoso recibido en sus redes sociales será denunciado formalmente, y responsabilizó directamente a Aarón Hernández González —nombre real de Mercury— en caso de que ocurra alguna agresión.