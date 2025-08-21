Fan mexicano se disculpa con Katy Perry… ¡por ‘Venga la Alegría’!

Este singular intercambio se volvió viral en redes sociales, donde usuarios revivieron aquel episodio de noviembre pasado, cuando la cantante estadounidense visitó el programa de TV Azteca como parte de la promoción de sus conciertos en territorio mexicano.

Durante aquella emisión, Katy Perry participó en dinámicas que incluyeron coreografías improvisadas, bromas y hasta una explicación sobre el transporte público mexicano. Las imágenes de la artista visiblemente desconcertada generaron todo tipo de reacciones, muchas de ellas críticas al formato del programa.

La visita fue ampliamente comentada por internautas, quienes interpretaron la actitud de Perry como una mezcla de sorpresa, incomodidad y diplomacia. El video de su participación fue replicado miles de veces, convirtiéndose en un meme recurrente para ilustrar momentos incómodos.