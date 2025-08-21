Fan mexicano se disculpa con Katy Perry… ¡por ‘Venga la Alegría’!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un momento insólito y lleno de humor se vivió durante uno de los conciertos más recientes de Katy Perry, cuando un joven mexicano subió al escenario y le pidió disculpas por algo que aún hace eco en redes sociales: su participación en el programa “Venga la Alegría”.
El fan, identificado como Orlando y originario de Monterrey, aprovechó la oportunidad para acercarse a la cantante y, micrófono en mano, dijo:
No obstante, la intérprete de Firework también dejó claro su cariño por el país: “¿Pero sabes qué? Siempre volvería a México, porque amo México... Viva la México”, añadió con una sonrisa, desatando una ovación.
Este singular intercambio se volvió viral en redes sociales, donde usuarios revivieron aquel episodio de noviembre pasado, cuando la cantante estadounidense visitó el programa de TV Azteca como parte de la promoción de sus conciertos en territorio mexicano.
Durante aquella emisión, Katy Perry participó en dinámicas que incluyeron coreografías improvisadas, bromas y hasta una explicación sobre el transporte público mexicano. Las imágenes de la artista visiblemente desconcertada generaron todo tipo de reacciones, muchas de ellas críticas al formato del programa.
La visita fue ampliamente comentada por internautas, quienes interpretaron la actitud de Perry como una mezcla de sorpresa, incomodidad y diplomacia. El video de su participación fue replicado miles de veces, convirtiéndose en un meme recurrente para ilustrar momentos incómodos.
