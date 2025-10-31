¿Fan del terror? Bendy y FNaF llegan gratis a Epic Games

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fanático de los videojuegos de terror, esta es tu oportunidad. La plataforma Epic Games Store ha puesto disponibles dos títulos gratis por tiempo limitado: Bendy and the Ink Machine y Five Nights at Freddy's: Into the Pit.
Ambos juegos están disponibles hasta el 6 de noviembre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) y pueden ser reclamados sin costo desde una cuenta activa en la tienda de Epic.
Bendy and the Ink Machine: Un título con estética de dibujos animados antiguos que combina exploración y horror psicológico en un misterioso estudio de animación.
Five Nights at Freddy's: Into the Pit: Inspirado en la exitosa saga FNaF, este spin-off mezcla suspenso, nostalgia ochentera y mecánicas de supervivencia.
Para descargarlos, solo hay que ingresar a www.epicgames.com/store, iniciar sesión y reclamarlos antes de la fecha límite. Una vez en tu biblioteca, serán tuyos para siempre.
BCT