¿Fan del terror? Bendy y FNaF llegan gratis a Epic Games

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fanático de los videojuegos de terror, esta es tu oportunidad. La plataforma Epic Games Store ha puesto disponibles dos títulos gratis por tiempo limitado: Bendy and the Ink Machine y Five Nights at Freddy's: Into the Pit.

Ambos juegos están disponibles hasta el 6 de noviembre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) y pueden ser reclamados sin costo desde una cuenta activa en la tienda de Epic.