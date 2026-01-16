Entretenimiento

¿Fan de Zelda? Así es el nuevo set de LEGO y esto costará

¿Fan de Zelda? Así es el nuevo set de LEGO y esto costará
LEGO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- LEGO anunció el lanzamiento de un nuevo set inspirado en uno de los momentos más icónicos de los videojuegos: la batalla final entre Link, Zelda y Ganon en The Legend of Zelda: Ocarina of Time. El paquete ya se encuentra en preventa a través de su sitio oficial con un precio de 2,999 pesos.

Este set de colección, titulado “La batalla del Héroe del Tiempo”, representa la segunda colaboración de la marca danesa con la saga de Nintendo, tras el éxito del set del Gran Árbol Deku. Está compuesto por 1,003 piezas y tiene dimensiones de 17 cm de alto por 27 cm de largo.

Entre las figuras incluidas destacan Link, Zelda, Ganondorf y Navi, además de objetos emblemáticos como la Master Sword, el Escudo Hyliano y el martillo Megatón, lo que convierte al set en un deleite para fans y coleccionistas.

Te puede interesar:
¡LEGOS espaciales! Así será el nuevo pasillo del Planetario de Morelia
¿Fan de Zelda? Así es el nuevo set de LEGO y esto costará
LEGO
LEGO
LEGO
LEGO

El lanzamiento oficial está programado para el 1 de marzo de 2026, y quienes cuenten con membresía en el programa LEGO Insiders recibirán 1,050 puntos como recompensa, los cuales pueden utilizarse para obtener descuentos en futuras compras.

La marca recomienda este set para mayores de 18 años debido a su complejidad y detalles. Además, el pago puede realizarse con tarjetas VISA, MasterCard, PayPal o mediante los puntos acumulados en LEGO Insiders. El envío es gratuito y se estima que el paquete llegue entre tres y cinco días hábiles posteriores a su fecha de estreno.

mrh

Lego
zelda

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com