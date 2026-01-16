¿Fan de Zelda? Así es el nuevo set de LEGO y esto costará

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- LEGO anunció el lanzamiento de un nuevo set inspirado en uno de los momentos más icónicos de los videojuegos: la batalla final entre Link, Zelda y Ganon en The Legend of Zelda: Ocarina of Time. El paquete ya se encuentra en preventa a través de su sitio oficial con un precio de 2,999 pesos.

Este set de colección, titulado “La batalla del Héroe del Tiempo”, representa la segunda colaboración de la marca danesa con la saga de Nintendo, tras el éxito del set del Gran Árbol Deku. Está compuesto por 1,003 piezas y tiene dimensiones de 17 cm de alto por 27 cm de largo.

Entre las figuras incluidas destacan Link, Zelda, Ganondorf y Navi, además de objetos emblemáticos como la Master Sword, el Escudo Hyliano y el martillo Megatón, lo que convierte al set en un deleite para fans y coleccionistas.