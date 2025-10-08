¿Fan de Volver al Futuro? Morelia tendrá función especial con menú temático VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan del cine clásico y soñaste con viajar en el DeLorean, prepárate: Cinépolis celebrará el 40 aniversario de Volver al Futuro con funciones especiales y un menú temático exclusivo en salas VIP seleccionadas, incluida la sucursal Las Américas VIP en Morelia.
Además de la entrada a la proyección de la película restaurada, la experiencia VIP te ofrece un menú de tres tiempos inspirado en la historia de Marty McFly y el Dr. Brown:
Entrada: Chatarra de laboratorio
Plato fuerte: Pizza individual rehidratada con el sabor de Pizza Hut
Postre: Experimento Fallido
Bebidas sin alcohol:
1.21 gigawatts (azul brillante)
1985 Soda con Coca-Cola
Todo el menú se sirve en empaques coleccionables, incluyendo un contenedor en forma de DeLorean, ideal para los fans.
La preventa comenzará mañana, jueves 9 de octubre, y las funciones serán limitadas. La experiencia estará disponible solo en algunas ciudades del país, entre ellas:
Morelia: Las Américas VIP
Monterrey: Galerías VIP, Punto Valle VIP
Guadalajara: Galerías VIP, La Perla VIP
CDMX: Arcos Bosques, Miyana y Mítikah VIP
Querétaro: Antea y La Victoria Latitud VIP
⚠️ El menú no es modificable. Doc Brown ya ajustó la máquina del tiempo y no hay cambios en platillos ni bebidas.
SHA