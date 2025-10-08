Entretenimiento

¿Fan de Volver al Futuro? Morelia tendrá función especial con menú temático VIP

La preventa comienza este jueves 9 de octubre; la experiencia incluye entrada al cine y menú temático de tres tiempos
FOTOGRAMA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan del cine clásico y soñaste con viajar en el DeLorean, prepárate: Cinépolis celebrará el 40 aniversario de Volver al Futuro con funciones especiales y un menú temático exclusivo en salas VIP seleccionadas, incluida la sucursal Las Américas VIP en Morelia.

🎬 ¿Qué incluye esta experiencia?

Además de la entrada a la proyección de la película restaurada, la experiencia VIP te ofrece un menú de tres tiempos inspirado en la historia de Marty McFly y el Dr. Brown:

  • Entrada: Chatarra de laboratorio

  • Plato fuerte: Pizza individual rehidratada con el sabor de Pizza Hut

  • Postre: Experimento Fallido

  • Bebidas sin alcohol:

    • 1.21 gigawatts (azul brillante)

    • 1985 Soda con Coca-Cola

Todo el menú se sirve en empaques coleccionables, incluyendo un contenedor en forma de DeLorean, ideal para los fans.

🎟️ Preventa y ciudades participantes

La preventa comenzará mañana, jueves 9 de octubre, y las funciones serán limitadas. La experiencia estará disponible solo en algunas ciudades del país, entre ellas:

  • Morelia: Las Américas VIP

  • Monterrey: Galerías VIP, Punto Valle VIP

  • Guadalajara: Galerías VIP, La Perla VIP

  • CDMX: Arcos Bosques, Miyana y Mítikah VIP

  • Querétaro: Antea y La Victoria Latitud VIP

⚠️ El menú no es modificable. Doc Brown ya ajustó la máquina del tiempo y no hay cambios en platillos ni bebidas.

