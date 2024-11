Famoso antro de Morelia es ahora un bello Airbnb

Fue el perfil M Culture el que mostró como se ve el espacio ahora que ya no es un antro de música electrónica, sino un lugar en el que la gente se puede hospedar.

En el video se aprecia la entrada del que antes era La Rojas Electro y la que era la pista de baile, pero ya sin sillas ni mesas, sino con decoración casera.

"¿Alguien fue a Rojas Electro? Ahora puedes quedarte a dormir ahí💋🛏️", se lee en la descripción del video que suma ya casi 100 mil reproducciones y más de 5 mil corazones.

En los comentario algunos usuarios se mostraron sorprendidos al ver el lugar ya sin ser antro, sino una especie de hotel, mientras que otros no pudieron evitar recordar buenos momentos que pasaron ahí:

"No me fascinaba la música electrónica así que estaba genial más rojas pop peroooo vaya airbnb se armaron 🥰"; "Rojas Electro eres tú??? Wow"; "Momentos inolvidables q pasé ahí… Rojas bar!!!🥰"; "Tantos recuerdos,, mi primer antro visitado,los mejores años de mi adolescencia y juventud.cerrado y pidiendo las ultimas....copas de la noche...y besandonos en la pista no en los baños..Ahora Airbnb", (sic).