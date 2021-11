Intentan hackear WhatsApp de Carmen Salinas para pedir dinero en su nombre

“Yo les quiero comentar una cosa aparte, que no hagan difusión respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron mensajes de que ingrese códigos, no sé quién lo está haciendo, ya ven que ahorita está de moda que piden dinero a través del WhatsApp”, comentó Briones.

El sobrino de la actriz aclaró que los gastos hospitalarios están siendo pagados por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“La ANDA nos está apoyando, ya que mi tía es socia vitalicia y sí va a haber gastos que no van a estar dentro de lo que la ANDA cubra, pero nos están dando todas las atenciones aquí en el hospital”, dijo.

Sobre el estado de Carmen Salinas, su ahijado Jorge Nieto informó que, después de 24 horas y la revisión de tres neurólogos, el derrame cerebral le causó “daños irreversibles” a la querida actriz.

SJS