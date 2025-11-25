Familia de Bruce Willis donará su cerebro a la ciencia para apoyar investigación médica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el avance acelerado de la demencia frontotemporal (DFT) que padece el actor Bruce Willis, su familia tomó la decisión de donar su cerebro a la ciencia tras su fallecimiento, con el objetivo de contribuir a la investigación médica sobre esta rara enfermedad neurodegenerativa.

La noticia fue dada a conocer por Emma Heming Willis, esposa del actor, durante una entrevista con The WP Times, donde calificó la decisión como un paso “emocionalmente difícil, pero importante”.

“Esperamos que esta decisión ayude a otros pacientes y a sus familias. La investigación es clave para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad”, expresó Heming Willis.

En 2023, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta el lenguaje, y poco después se confirmó que padece demencia frontotemporal (DFT), una condición que actualmente no tiene cura ni tratamiento efectivo.

Su familia ha señalado que la enfermedad ha deteriorado rápidamente su salud y calidad de vida. De acuerdo con declaraciones recientes, el actor ha perdido habilidades cognitivas de forma progresiva y, desde hace más de un año, requiere cuidados permanentes y supervisión especializada.

En los últimos meses, Bruce Willis fue trasladado a una vivienda independiente, adaptada para ofrecer atención médica intensiva las 24 horas del día.