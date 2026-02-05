Fallout 4, Final Fantasy VII y Elder Scrolls llegarán a Switch 2 en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nintendo presentó una nueva edición de su Direct Partner Showcase este miércoles, destacando los lanzamientos más esperados que llegarán a Switch 2 en 2026, con franquicias icónicas como Final Fantasy, Supercampeones y Turok entre los protagonistas.
📅 Estos son los anuncios más relevantes:
Final Fantasy VII Rebirth llegará a Switch 2 el 3 de junio de 2026, sumándose al catálogo con una de las entregas más esperadas de Square Enix.
Orbitals, exclusivo de Nintendo Switch 2, se lanzará en verano de 2026. Permitirá juego cooperativo con Game Share, lo que significa que dos jugadores podrán jugar usando una sola copia.
Captain Tsubasa 2: World Fighters fue anunciado con mejoras jugables, nuevos equipos y batallas globales. Estará disponible en 2026 para múltiples plataformas, incluida Switch.
Turok Origins marcará el regreso de la saga con juego individual y multijugador en primera y tercera persona. Saldrá en otoño de 2026.
Capcom liberó una demo jugable de Pragmata, su nuevo shooter de ciencia ficción, cuyo lanzamiento completo está programado para el 24 de abril de 2026.
Bethesda llevará a Switch 2 tres grandes títulos:
Fallout 4 Anniversary Edition – 24 de febrero de 2026
Indiana Jones and the Great Circle – 12 de mayo de 2026
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – sin fecha exacta, pero también este año.
Con estas entregas, Nintendo refuerza su apuesta por Switch 2, ofreciendo variedad entre RPG, deportes, acción y clásicos renovados.
mrh