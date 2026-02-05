Entretenimiento

Fallout 4, Final Fantasy VII y Elder Scrolls llegarán a Switch 2 en 2026

Fallout 4, Final Fantasy VII y Elder Scrolls llegarán a Switch 2 en 2026
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nintendo presentó una nueva edición de su Direct Partner Showcase este miércoles, destacando los lanzamientos más esperados que llegarán a Switch 2 en 2026, con franquicias icónicas como Final Fantasy, Supercampeones y Turok entre los protagonistas.

📅 Estos son los anuncios más relevantes:

  • Final Fantasy VII Rebirth llegará a Switch 2 el 3 de junio de 2026, sumándose al catálogo con una de las entregas más esperadas de Square Enix.

  • Orbitals, exclusivo de Nintendo Switch 2, se lanzará en verano de 2026. Permitirá juego cooperativo con Game Share, lo que significa que dos jugadores podrán jugar usando una sola copia.

  • Captain Tsubasa 2: World Fighters fue anunciado con mejoras jugables, nuevos equipos y batallas globales. Estará disponible en 2026 para múltiples plataformas, incluida Switch.

  • Turok Origins marcará el regreso de la saga con juego individual y multijugador en primera y tercera persona. Saldrá en otoño de 2026.

  • Capcom liberó una demo jugable de Pragmata, su nuevo shooter de ciencia ficción, cuyo lanzamiento completo está programado para el 24 de abril de 2026.

  • Bethesda llevará a Switch 2 tres grandes títulos:

    • Fallout 4 Anniversary Edition24 de febrero de 2026

    • Indiana Jones and the Great Circle12 de mayo de 2026

    • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – sin fecha exacta, pero también este año.

Con estas entregas, Nintendo refuerza su apuesta por Switch 2, ofreciendo variedad entre RPG, deportes, acción y clásicos renovados.

mrh

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com