Fallecen por Covid-19, los gemelos Bogdanoff

Francia (MiMorelia.com).- Los famosos gemelos franceses Igor y Grichka Bogdanoff, fallecieron con seis días de diferencia, tras contagiarse de Covid19 y sufrir complicaciones respiratorias en el hospital.

Grichka fue el primero en morir, con 72 años de edad y aunque la familia no quiso dar detalles de su muerte, si se supo que ninguno de los dos estaba vacunado, fue por decisión propia no hacerlo, aunque ambos decían que no eran antivacunas, solo no quisieron aplicarse ninguna de las dosis ya que sentían que estaban sanos y en forma.