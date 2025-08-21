Fallece Xava, vocalista de Coda, tras dura batalla contra el cáncer

"Nuestro corazón está roto", compartió la agrupación a través de sus redes sociales, en un mensaje de despedida dirigido a sus fans, amigos y familiares. “Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía… nos dejas tu legado eterno”, se lee en el comunicado firmado por la banda.

En los últimos meses, Xava había dado señales de su delicado estado de salud. El 3 de agosto, el propio cantante publicó una emotiva carta dirigida a sus seguidores, en la que agradecía el amor recibido a lo largo de su carrera y mencionaba que se retiraba por cuestiones médicas.