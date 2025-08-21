Fallece Xava, vocalista de Coda, tras dura batalla contra el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda de rock mexicano Coda anunció este jueves el fallecimiento de su vocalista, Salvador “Xava” Aguilar, quien luchaba contra un cáncer que lo llevó a despedirse del escenario apenas hace unas semanas.
"Nuestro corazón está roto", compartió la agrupación a través de sus redes sociales, en un mensaje de despedida dirigido a sus fans, amigos y familiares. “Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía… nos dejas tu legado eterno”, se lee en el comunicado firmado por la banda.
En los últimos meses, Xava había dado señales de su delicado estado de salud. El 3 de agosto, el propio cantante publicó una emotiva carta dirigida a sus seguidores, en la que agradecía el amor recibido a lo largo de su carrera y mencionaba que se retiraba por cuestiones médicas.
Xava Aguilar fue parte esencial de Coda, una de las bandas más representativas del hard rock en México desde los años 90. Con éxitos como Aún, Sin ti no sé continuar y Tócame, dejó huella en varias generaciones de fans del género.
La agrupación agradeció especialmente a quienes acompañaron a Xava “hombro a hombro” durante este difícil camino. Aunque no se ha revelado la fecha exacta de su fallecimiento, las muestras de cariño y despedida no han cesado en redes sociales.
rmr