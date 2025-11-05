Fallece Maythe Guedes, voz de Bob Esponja y Winx, tras lucha contra el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz y cantante Maythe Guedes, reconocida por prestar su voz a entrañables personajes en series animadas como Bob Esponja, Winx Club y Steven Universe, falleció este miércoles tras una dura batalla contra el cáncer cervicouterino.

La noticia fue confirmada por su hijo, Ricardo Sorondo, a través de un comunicado difundido por el estudio Doblarte Films, con el que la actriz colaboró durante varios años en diversos proyectos de doblaje.

“Hoy, Maythe nos acompaña desde las alturas, cantando y tocando melodías infinitas, dándole voz a los ángeles y a los sueños”, expresó la empresa en redes sociales.

El mensaje también agradeció las muestras de cariño de fanáticos, amigos y colegas que acompañaron a la actriz durante su tratamiento:

“Gracias por cada palabra, cada oración, cada gesto de apoyo. Porque Maythe seguirá poniendo voz a lo imposible… desde donde solo los grandes pueden hacerlo: desde el cielo”.