Fallece Maricarmen Vela, actriz que interpretó a la Tía Gloria en El Chavo del 8

La actriz debutó en 1958 con la película Te vi en TV y desde entonces participó en numerosos proyectos de cine y televisión. Su carrera incluyó apariciones en producciones como Mujer, casos de la vida real y Como dice el dicho, además de su participación en El Chavo del 8 —una de las comedias más emblemáticas de la televisión mexicana—, donde interpretó el papel de la Tía Gloria.

Su trabajo traspasó fronteras, ya que muchas de sus producciones fueron transmitidas en otros países de América Latina y el mundo, otorgándole reconocimiento internacional.

En 2020, Maricarmen Vela se retiró de la vida pública sin dar a conocer los motivos. Su última aparición en televisión fue precisamente en un episodio de la serie Como dice el dicho.

Con su partida, se despide una mujer que dejó una huella entrañable en la historia del entretenimiento nacional.

