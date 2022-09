Fallece Louise Fletcher, actriz de "Atrapado, sin salida"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Falleció la actriz estadounidense Louise Fletcher, quien ganó un Oscar por su interpretación de la “enfermera” en "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ("Alguien voló sobre el nido del cuco / "Atrapado sin salida").

La mujer de 88 años murió en su casa y aunque es reconocida por su papel como la “enfermera malvada” también tuvo apariciones en programas de televisión, y una vasta carrera de más de seis décadas.