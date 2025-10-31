Fallece Floyd Rogers Myers Jr., actor de "El Príncipe del Rap", a los 42 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el fallecimiento de Floyd Rogers Myers Jr., actor estadounidense que formó parte del elenco de la icónica serie noventera "El Príncipe del Rap". Myers murió a los 42 años de edad, a causa de un infarto, confirmó su madre al medio internacional TMZ.

El deceso ocurrió el pasado miércoles 29 de octubre en su casa ubicada en Maryland, Estados Unidos. De acuerdo con su familia, el intérprete ya había sufrido tres ataques cardíacos previos durante los últimos tres años, de los cuales logró recuperarse. Sin embargo, este último resultó fatal.

Floyd Rogers Myers Jr. se ganó el cariño del público por interpretar la versión infantil de Will Smith en el episodio “Will se compromete” de la popular serie "The Fresh Prince of Bel-Air" (El Príncipe del Rap). En ese entonces, Myers tenía apenas 9 años.