Fallece Floyd Rogers Myers Jr., actor de "El Príncipe del Rap", a los 42 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el fallecimiento de Floyd Rogers Myers Jr., actor estadounidense que formó parte del elenco de la icónica serie noventera "El Príncipe del Rap". Myers murió a los 42 años de edad, a causa de un infarto, confirmó su madre al medio internacional TMZ.
El deceso ocurrió el pasado miércoles 29 de octubre en su casa ubicada en Maryland, Estados Unidos. De acuerdo con su familia, el intérprete ya había sufrido tres ataques cardíacos previos durante los últimos tres años, de los cuales logró recuperarse. Sin embargo, este último resultó fatal.
Floyd Rogers Myers Jr. se ganó el cariño del público por interpretar la versión infantil de Will Smith en el episodio “Will se compromete” de la popular serie "The Fresh Prince of Bel-Air" (El Príncipe del Rap). En ese entonces, Myers tenía apenas 9 años.
Además, participó en otras producciones televisivas, como “The Jacksons: An American Dream”, donde dio vida a Marlon Jackson durante su juventud, y formó parte del elenco de la serie dramática "Young Americans", consolidando su presencia en la televisión estadounidense durante la década de los 90.
Fuera de la industria del entretenimiento, Floyd Myers fue cofundador de la organización sin fines de lucro Fellaship Men’s Group, un espacio dedicado a ayudar a hombres a reconectar con su propósito de vida a través de talleres, mentorías y actividades comunitarias.
Tras conocerse la noticia, colegas y fanáticos expresaron sus condolencias en redes sociales, recordándolo como un artista talentoso, inspirador y comprometido con el bienestar de su comunidad.
mrh