Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Abraham Quintanilla Jr., padre de la cantante Selena y figura fundamental en la historia de la música texana y mexicoamericana, falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años de edad. La noticia fue confirmada por su hijo, el también músico y productor A.B. Quintanilla, a través de redes sociales.
“Es con un gran pesar en el corazón que les comunico que mi padre falleció hoy”, escribió A.B. en una publicación que acompañó con una fotografía de su padre y la canción “Cien Años”, interpretada por Pedro Infante.
Abraham Quintanilla fue quien formó el grupo “Selena y Los Dinos”, con el que sus hijos iniciaron su camino musical. Él mismo fue músico en su juventud, cuando integró el grupo vocal The Dinos, surgido en Corpus Christi, Texas, donde nació en una familia de origen mexicoamericano.
Abraham creció orgulloso de sus raíces mexicanas, pero inmerso en la cultura chicana. En su juventud, enfrentó episodios de racismo al intentar abrirse paso como cantante, aún interpretando temas en inglés. Más adelante, dejó la música para integrarse a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde también consolidó su familia con Marcella Samora, con quien tuvo tres hijos: A.B., Suzette y Selena.
Fue durante las tardes en familia donde empezó a enseñar música a sus hijos, creando la base de lo que después se convertiría en el fenómeno internacional de Selena, la Reina del Tex-Mex.
En el documental de Netflix sobre la vida de Selena, Abraham narró cómo la discriminación racial marcó sus inicios, y también cómo esa experiencia lo motivó a abrirle camino a sus hijos en la música. Su influencia no fue solo artística, sino también formativa: cultivó la disciplina, el compromiso familiar y el orgullo por las raíces latinas.
