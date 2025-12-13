Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Abraham Quintanilla Jr., padre de la cantante Selena y figura fundamental en la historia de la música texana y mexicoamericana, falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años de edad. La noticia fue confirmada por su hijo, el también músico y productor A.B. Quintanilla, a través de redes sociales.

“Es con un gran pesar en el corazón que les comunico que mi padre falleció hoy”, escribió A.B. en una publicación que acompañó con una fotografía de su padre y la canción “Cien Años”, interpretada por Pedro Infante.

Abraham Quintanilla fue quien formó el grupo “Selena y Los Dinos”, con el que sus hijos iniciaron su camino musical. Él mismo fue músico en su juventud, cuando integró el grupo vocal The Dinos, surgido en Corpus Christi, Texas, donde nació en una familia de origen mexicoamericano.